Звездные супруги любят проводить свободное время вместе и познавать все уголки Украины. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов приехали на выходные во Львов. Во время семейного выхода ведущая показала стильный осенний образ для прохладных дней.

Знаменитая семья довольно активно проводит свободное время вдвоем. Недавно супруги совершили путешествие по Трухановому острову, собрали в лесу грибы, а также наведались к затопленной церкви в Ржищев, пишет 24 канал.

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Новые кадры с романтической прогулки во Львове появились на инстаграм-страницах знаменитостей. Поделившись яркими кадрами, Осадчая также вспомнила о первом путешествии во Львов, которое вспоминает с улыбкой.

Первое наше романтическое путешествие с Юрием было именно во Львов. Пасхальное путешествие с корзинами в багажнике. Именно тогда я узнала, что такое поливальный понедельник, когда меня в апреле месяце с ног до головы облили холодной водой,

- вспомнила Катя Осадчая.

Образ Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Для прогулки звезда выбрала безупречное красно-черное пальто в клетку. Образ дополняли синие брюки. Под низ Катя надела черную водолазку, а осенний look довершила ярким красным беретом. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Юрий Горбунов был одет в синюю куртку, черные брюки, белую рубашку и черный свитер, который дополнял образ.

"Соскучились по тебе, Львов", – лаконично написал телеведущий.

На кадрах заметно, что семья счастлива от проведенного вместе времени. Влюбленные знаменитости позировали на площади Рынок, недалеко от ресторана "Атлас", а также наведались во "Львовскую свечную мануфактуру".



Катя Осадчая приехала с Юрием Горбуновым во Львов / Фото з Instagram



Катя Осадчая демонстрирует стильный образ / Фото з Instagram



Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по Львову / Фото з Instagram



Катя Осадчая в стильном образе / Фото з Instagram