Популярна українська співачка Світлана Тарабарова продовжує ділитися фото з підписниками. Вона вкотре вийшла на осінню прогулянку та влаштувала зйомку. Артистка похизувалась образом та показала кумедні фото.

Світлана Тарабарова є однією з тих жінок українського шоу-бізнесу, які не бояться показувати себе не тільки в стильних образах, а й ділитися кумедними фото. На особистій сторінці в інстаграмі відома співачка опублікувала чергову серію світлин.

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Популярна артистка позувала, прогулюючись вулицями Києва. Вона тримала в руках гарний осінній листок та велику чашку кави. На останній світлині видно, що на губах зірки залишилась пінка, тому вона засміялась.

Образ Світлани Тарабарової

Знаменитість кожного разу вміло приміряє образи для осінніх прогулянок. Цього разу Світлана вдягнула сіру сорочку, яку поєднала з теплою жилеткою-пуховиком бежевого кольору. Вбрання доповнювалось поясом в тон, що вдало підкреслив бездоганну фігуру співачки після других пологів.

Світлана Тарабарова зробила звичну зачіску, вклавши волосся прямо та розпустивши його. Вона злегка підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала персиковою помадою. Варто зазначити, що цей колір гарно підходить до тону волосся артистки.

Каву я обожнюю, а ви? Не знаю чому, але приємний аромат улюбленого лате або чорного амерікано (дивлячись, який настрій) пробуджує натхнення. Я взагалі жодної пісні без кави не написала. Це мій маленький ритуал. А от ранок я починаю не з кави, а з водички, а каву тільки після сніданку. P.S.: осінь дійсно магічна пора року,

– зізналась Світлана Тарабарова під фото.

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