8 листопада пройшов 11 випуск "Танців з зірками 2020". І не тільки захоплива боротьба учасників проєкту прикувала увагу глядачів, але й стильний вихід Тіни Кароль.

Щотижня артистка, яка у "Танцях з зірками 2020" виконує роль ведучої, вражає своїми вбраннями. Розкішні вечірні сукні, які тільки підкреслюють сексуальність Тіни Кароль, вже надихають її прихильників на творчість. І 11 випуск не став винятком, передає 24 канал.

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На шоу Тіна Кароль прийшла у приталеній сукні чорного кольору. Вбрання мало класичний крій, а прикрасою його стала зона декольте та рукави-волани, які є трендом сезону. Розкішності образу додали блискучі каміння, які прикрашали верх сукні.

До вбрання українська модниця підібрала босоніжки на підборах та ефектні прикраси. А от щодо іміджу, то Тіна Кароль відмовилась від хвилястого волосся, надавши перевагу випрямленому волоссю. Ніжний денний макіяж завершив look ведучої "Танців з зірками".

Тіна Кароль у чорних сукнях

Це не вперше Тіна Кароль з'являється в прямому ефірі "Танців з зірками" у чорних сукнях. Так, у вечір Геловіну артистка одягнула неймовірне вечірнє вбрання, яке доповнила гримом, який показав, як співачка виглядатиме у старості.

Не менш приголомшливо Тіна Кароль виглядала і на інших ефірах "Танців".