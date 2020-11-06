11 випуск шоу "Танці з зірками" присвячений родині. Тому разом з учасниками на паркеті з'являться їхні рідні. З ким танцюватимуть знаменитості, читайте в новині.

Проєкт "Танці з зірками" не припиняє дивувати глядачів. Організатори вирішили залучити до шоу не лише зірок, а й їхні сім'ї. Про нові пари в родинний вечір оголосили в інстаграм-профілі.

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Так, зірки покажуть одразу два номери – з постійними партнерами танець з класичної бальної програми та різні стилі з близькими. Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна танцюватиме контемп разом з батьком, який також займається музикою, проте уникає публічності та вкрай рідко з'являється в соцмережах знаменитої доньки. Ексучасниця "ВІАГри" Надія Мейхер вийде на паркет з доньками – 8-річною Анною і 5-річною Марією, для яких виступ стане дебютом на телебаченні та публіці. Вони покажуть фольк-модерн.



Юлія Саніна з батьком / Фото Instagram / @tanci1plus1

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос станцює контемпорарі з синами – 12-річним Даніелем від першого шлюбу з Андрієм Джеджулою та дорослим сином чоловіка-бізнесмена Ігоря Кучеренка. Лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець з'явиться з дружиною Ганною і донькою Настею. Сім'я покаже ф'южн.



Санта Дімопулос з синами / Фото Instagram / @tanci1plus1



Сергій Танчинець з дружиною / Фото Instagram / @tanci1plus1

Футболіст Сергій Мельник вийде на паркет з олімпійською призеркою Анною Різатдіновою, у парі з якою підкорить публіку пристрасною румбою. Це рішення організаторів не на жарт обурило публіку ще до 11 ефіру "Танців з зірками" Аудиторія вважає, що так конкуренція буде нечесною, адже гімнастка у минулому сезоні продемонструвала свою вправність і професіоналізм.

"Мельник з Різатдіновою? Геніально і дуже чесно", "Щось не клеїться, що Мельник буде танцювати з Різатдіновою. Чи ми чогось не знаємо?", "Всі з сім'ями, а футболіст з Різатдіновою? І що це за поступки такі? Всі знають, що Анна шикарно танцює і їм двом буде набагато легше, ніж іншим", "Мельник хитрий звичайно, йому Різатдінова ніким не доводиться", – йдеться в коментарях.



Сергій Мельник з Анною Різатдіновою / Фото Instagram / @tanci1plus1

Нагадаємо, що до трійки суддів шоу приєднається переможниця попереднього сезону "Холостячка" Ксенія Мішина, а ведучим балкона стане гуморист Юрій Ткач. Запрошеною гостею 11 випуску стане нова підопічна Монатіка NiNO.