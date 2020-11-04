8 листопада відбудеться 11 прямий ефір популярного телепроєкту "Танці з зірками". Учасники готують дві постановки, якими вражатимуть глядачів. Цікаво те, що один із танців вони виконають із спеціальними гостями. Кого побачимо на паркеті – читайте далі.

Четвертий сезон головного танцювального шоу країни наближається до кінця. Щонеділі зіркові пари покидають проєкт, конкуренція зростає і всі прагнуть здивувати шанувальників. Зокрема, на сайті tsn.ua з'явилася інформація про те, що цього тижня танцівники тренуються із особливими в їхньому житті людьми.

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Одинадцятий прямий ефір для всіх учасників стане переломним моментом на проєкті, адже тепер вони за тиждень повинні підготувати по дві хореографії.

Зокрема, цієї неділі вони виконають один танець зі своїми рідними, а другий стане частиною класичної програми у парі з постійними партнерами. Зіркові учасники вийдуть на паркет з батьками або ж іншими членами родини. Для деяких знаменитостей це справді хвилююче, адже вони вперше покажуть своїх рідних та коханих.

Незмінно, дві пари опиняться в зоні ризику. Вони виконуватимуть "танець за життя" і боротимуться за право продовжувати шлях до перемоги.