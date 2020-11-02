Вчора, 1 листопада, на головному паркеті країни відбувся містичний вечір. Учасники "Танців з зірками" приміряли моторошні образи та вийшли на паркет зі своїми конкурентами. Такий обмін та страхітливі перевтілення прокоментувала одна з фавориток цього сезону Юлія Саніна.

10 вируск "Танців з зірками" став справжнім випробуванням для багатьох танцівників. Учасникам довелося вивчити нові постановки за тиждень з іншими партнерами, що створило певний дискомфорт та змусило докласти більших зусиль, аніж завжди. Тепер учасниками діляться своїми враженнями у соцмережах. Зокрема, відповідний допис вже опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна.

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Вечір Геловіну на "Танцях з зірками" був по-особливому напруженим. Глядачі побачили своїх улюбленців у зовсім іншому складі, проте кожна постановка була справді вражаючою і розбурхала ажіотаж серед аудиторії.

Зокрема, протистоянням ангола і демона вразили Юлія Саніна та Ілля Падзіна. Пара станцювала бездоганний ф'южн, який викликав захоплення не лише в глядачів, а й в суддів. Після тріумфального виступу артистка вирішила поділитися своїми враженнями.

"Який жахливо прекрасний вечір був вчора! Іллє, дякую тобі за чудовий танець добра і зла. Дмитре Дікусаре, дякую за випробування, яке ми пройшли разом. У нас все вийшло! Дякую команді "Танців з зірками" за такий красивий геловінський бал. Було талановито! І дякую всім, хто вболіває та голосує за нашу з Джитром Жуком пару. Ми вас не підведемо", – написала під роликом Юлія.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Іллі Падзини