Вчера, 1 ноября, на главном паркете страны состоялся мистический вечер. Участники "Танцев со звездами" примерили жуткие образы и вышли на паркет со своими конкурентами. Такой обмен и устрашающие перевоплощения прокомментировала одна из фавориток этого сезона Юлия Санина.

10 вируск "Танцев со звездами" стал настоящим испытанием для многих танцоров. Участникам пришлось изучить новые постановки за неделю с другими партнерами, что создало определенный дискомфорт и заставило приложить больше усилий, чем всегда. Теперь участниками делятся своими впечатлениями в соцсетях. В частности, соответствующее сообщение уже опубликовала на личной странице в инстаграме Юлия Санина.

Читайте также "Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: мистические перевоплощения участников в вечер Хеллоуина

Вечер Хэллоуина на "Танцах со звездами" был по-особенному напряженным. Зрители увидели своих любимцев в совершенно другом составе, однако каждая постановка была поистине впечатляющей и взбудоражила ажиотаж среди аудитории.

В частности, противостоянием янгела и демона поразили Юлия Санина и Илья Падзина. Пара станцевала безупречный фьюжн, который вызвал восхищение не только у зрителей, но и у судей. После триумфального выступления артистка решила поделиться своими впечатлениями.

"Какой ужасно прекрасный вечер был вчера! Илье, благодарю тебя за чудесный танец добра и зла. Дмитрий Дикусар, спасибо за испытание, которое мы прошли вместе. У нас все получилось! Спасибо команде "Танцев со звездами" за такой красивый хэллоуинский бал. Было талантливо! И спасибо всем, кто болеет и голосует за нашу с Джитром Жуком пару. Мы вас не подведем", – написала под роликом Юлия.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Ильи Падзины