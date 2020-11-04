8 ноября состоится 11 Прямой эфир популярного телепроекта "Танцы со звездами". Участники готовят две постановки, которыми будут поражать зрителей. Интересно то, что один из танцев они исполнят со специальными гостями. Кого увидим на паркете – читайте далее.

Четвертый сезон главного танцевального шоу страны близится к концу. Каждое воскресенье звездные пары покидают проект, конкуренция растет и все стремятся удивить поклонников. В частности, на сайте tsn.ua появилась информация о том, что на этой неделе танцовщики тренируются с особыми в их жизни людьми.

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Одиннадцатый прямой эфир для всех участников станет переломным моментом на проекте, ведь теперь они за неделю должны подготовить по две хореографии.

В частности, в это воскресенье они исполнят один танец со своими родными, а второй станет частью классической программы в паре с постоянными партнерами. Звездные участники выйдут на паркет с родителями или же другими членами семьи. Для некоторых знаменитостей это действительно волнительно, ведь они впервые покажут своих родных и любимых.

Неизменно, две пары окажутся в зоне риска. Они будут исполнять "танец за жизнь" и бороться за право продолжать путь к победе.