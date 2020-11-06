11 выпуск шоу "Танцы со звездами" посвящен семье. Поэтому вместе с участниками на паркете появятся их родные. С кем будут танцевать знаменитости, читайте в новости.

Проект "Танцы со звездами" не прекращает удивлять зрителей. Организаторы решили привлечь к шоу не только звезд, но и их семьи. О новых парах в семейный вечер объявили в инстаграм-профиле.

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Да, звезды покажут сразу два номера – с постоянными партнерами танец из классической бальной программы и разные стили с близкими. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина танцевать контемп вместе с отцом, который также занимается музыкой, однако избегает публичности и крайне редко появляется в соцсетях знаменитой дочери. Экс-участница "ВИАГры" Надежда Мейхер выйдет на паркет с дочерьми – 8-летней Анной и 5-летней Марией, для которых выступление станет дебютом на телевидении и публике. Они покажут фолк-модерн.



Юлия Санина с отцом / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Фаворитка "Танцев со звездами" Санта Димопулос станцует контемпорари с сыновьями – 12-летним Даниэлем от первого брака с Андреем Джеджулой и взрослым сыном мужа-бизнесмена Игоря Кучеренко. Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец появится с женой Анной и дочерью Настей. Семья покажет фьюжн.



Санта Димопулос с сыновьями / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Сергей Танчинец с женой / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Футболист Сергей Мельник выйдет на паркет с олимпийской призером Анной Ризатдиновой, в паре с которой покорит публику страстной румбой. Это решение организаторов не на шутку возмутило публику еще до 11 эфира "Танцев со звездами". Аудитория считает, что так конкуренция будет нечестной, ведь гимнастка в прошлом сезоне продемонстрировала свое искусство и профессионализм.

"Мельник с Ризатдиновой? Гениально и очень честно", "Что-то не клеится, что Мельник будет танцевать с Ризатдиновой. Или мы чего-то не знаем?", "Все с семьями, а футболист с Ризатдиновой? И что это за уступки такие? Все знают, что Анна шикарно танцует и им двоим будет гораздо легче, чем другим", " Мельник хитрый конечно, ему Ризатдинова никем не приходится", – говорится в комментариях.



Сергей Мельник с Анной Ризатдиновой / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Напомним, что в тройку судей шоу присоединится победительница предыдущего сезона "Холостячка" Ксения Мишина, а ведущим балкона станет юморист Юрий Ткач. Приглашенной гостьей 11 выпуска станет новая подопечная Монатика NiNO.