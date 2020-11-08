8 ноября прошел 11 выпуск "Танцев со звездами 2020". И не только увлекательная борьба участников проекта приковала внимание зрителей, но и стильный выход Тины Кароль.

Каждую неделю артистка, которая в "Танцах со звездами 2020" исполняет роль ведущей, поражает своими нарядами. Роскошные вечерние платья, которые только подчеркивают сексуальность Тины Кароль, уже вдохновляют ее поклонников на творчество. И 11 выпуск не стал исключением, передает 24 канал.

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На шоу Тина Кароль пришла в приталенном платье черного цвета. Наряд имел классический крой, а украшением его стала зона декольте и рукава-воланы, которые являются трендом сезона. Роскошности образу добавили блестящие камни, которые украшали верх платья.

К наряду украинская модница подобрала босоножки на каблуке и эффектные украшения. А вот что касается имиджа, то Тина Кароль отказалась от волнистых волос, отдав предпочтение выпрямленным волосам. Нежный дневной макияж завершил look ведущей "Танцев со звездами".

Тина Кароль в черных платьях

Это не первый раз Тина Кароль появляется в прямом эфире "Танцев со звездами" в черных платьях. Так, в вечер Хэллоуина артистка надела невероятный вечерний наряд, который дополнила гримом, показавшим, как певица будет выглядеть в старости.

Не менее потрясающе Тина Кароль смотрелась и на других эфирах "Танцев".