Популярная украинская певица Светлана Тарабарова продолжает делиться фото с подписчиками. Она в очередной раз вышла на осеннюю прогулку и устроила съемку. Артистка похвасталась образом и показала смешные фото.

Светлана Тарабарова является одной из тех женщин украинского шоу-бизнеса, которые не боятся показывать себя не только в стильных образах, но и делиться забавными фото. На личной странице в инстаграме известная певица опубликовала очередную серию фотографий.

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Популярная артистка позировала, прогуливаясь по улицам Киева. Она держала в руках красивый осенний листок и большую чашку кофе. На последней фотографии видно, что на губах звезды осталась пенка, поэтому она засмеялась.

Образ Светланы Тарабаровой

Знаменитость каждый раз умело примеряет образы для осенних прогулок. На этот раз Светлана надела серую рубашку, которую объединила с теплой жилеткой-пуховиком бежевого цвета. Наряд дополнялся поясом в тон, который удачно подчеркнул безупречную фигуру певицы после вторых родов.

Светлана Тарабарова сделала привычную прическу, уложив волосы прямо и распустив их. Она слегка подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила персиковой помадой. Стоит отметить, что этот цвет хорошо подходит к тону волос артистки.

Кофе я обожаю, а вы? Не знаю почему, но приятный аромат любимого латте или черного американо (смотря, какое настроение) пробуждает вдохновение. Я вообще ни одной песни без кофе не написала. Это мой маленький ритуал. А вот утро я начинаю не с кофе, а с водички, а кофе только после завтрака. P.S.: осень действительно магическое время года,

– призналась Светлана Тарабарова под фото.

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