Украинская телеведущая Катя Осадчая уделяет много времени, свободного от работы, сыну Ивану. На днях она отправилась с ним на прогулку, а заодно поделилась хорошими фото с поклонниками.

Успешная украинская ведущая и звезда "Светской жизни" поделилась новыми фотографиями на своей инстаграм-странице. Катя Осадчая часто признавалась, что осень – ее любимое время года, поэтому она постоянно устраивает осенние прогулки или путешествия.

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За время этой осени Катя Осадчая посетила Львов, прокатилась на яхте по Днепру и устроила красивую съемку в невероятной локации. На днях звездная мама отправилась на прогулку по лесу и взяла с собой сына Ивана.

Осенняя прогулка Кати Осадчей с сыном

На фото украинская телеведущая позирует на фоне деревьев, которые уже разрисовала осень. Она отправилась на прогулку в синих спортивных штанах, свитере с гольфом и пуховике насыщенного и яркого цвета. Образ дополняли белые кроссовки и голубая шапка.

Катя завязала волосы в низкий хвост. Она позирует в очередной раз без макияжа, хвастаясь натуральной красотой. На фотографиях изображен и сын Иван, правда, звездная мама до сих пор не показывает его лицо. Поэтому он обращен к камере спиной. Иван одет в синюю куртку, джинсы и темную шапку.

Прекрасный ноябрь. Каково ваше любимое время года? Я люблю весну и осень,

– рассказала Катя Осадчая.



Катя Осадчая на прогулке с сыном / Instagram / @kosadcha

На красивые фотографии отреагировал звездный отец Юрий Горбунов: "А папа на танцах! Плачет по вам". Впечатлениями поделились и поклонники: "Какая красота!", "Шикарно", "Очень хорошо", "Фото, как картина", – написали в комментариях.



Катя Осадчая на прогулке с сыном / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на прогулке с сыном / Instagram / @kosadcha