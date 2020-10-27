Последний выпуск "Танцев со звездами" посетила украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская. Она станцевала вместе с Дарьей Петрожицкой в плиссированном пудрово-зеленом платье.

25 октября состоялся девятый выпуск проекта "Танцы со звездами", который был приурочен "вечеру трио". Так, к парам присоединились звездные выпускники шоу прошлых сезонов. К паре Дарье Петрожицкой и Игоря Гелуненко присоединилась популярная украинская актриса Ольга Сумская. На своей странице в Инстаграме она опубликовала фотографии в женственном образе, в котором она и предстала в девятом эфире.

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Ольга Сумская станцевала с парой чувственный модерн. А образ актрисы удачно подходил к танцу. Для него она подобрала пудрово-зеленое платье с длинной плиссированной юбкой и V-образным декольте. Платье было выполнено в шахматном стиле. Эффектный аутфит Ольги Сумской дополнялся золотистыми босоножками на каблуке.

Также актриса сделала идеальную ровную укладку волос и красивый макияж. Стилисты подчеркнули знаменитости глаза коричневыми тенями и накрасили губы нюдовой помадой.

Напомним, что Дарья Петрожицкая этого эфира покинула проект, к тому же, сделала это добровольно. Ссылаясь на страшную усталость, звезда решила самостоятельно уйти из шоу. Она поблагодарила поклонников за поддержку и извинилась за свой поступок. Впрочем, Дарья считает, что этот поступок был правильным.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska