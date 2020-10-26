В 9 эфире "Танцев со звездами" проект покинула актриса Дарья Петрожицкая. Она ушла по собственной инициативе, пожаловавшись на безумную усталость. После выпуска артистка обратилась к поклонникам и публично извинилась за свой поступок.

В 9 выпуске "Танцев со звездами" в зону риска попали Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Однако одной из этих пар собственное место на шоу решила уступить Дарья Петрожицкая, которая получила меньше всех баллов от судей, однако ее спасли зрители. Именно у поклонников в прямом эфире актриса попросила отпустить ее, а в инстаграм-сторис обратилась к тем, кто поддерживал ее на протяжении всего шоу.

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По мнению судей, Дарья Петрожицкая показала наименьший рост на проекте. Зато сама звезда объясняет это огромной усталостью, ведь днем ​​она снимается во втором сезоне сериала "Папик", а ночью – репетирует в танцевальном зале с Игорем Гелуненко. Она признается, что истощение влияет на работу не только на паркете, но и на съемочной площадке.

Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы меня поддерживаете, и хочу извиниться перед вами за свой поступок. Но я считаю, что это правильный поступок, ведь "Папик 2" должен быть крутым, а у меня уже заканчиваются силы,

– призналась Дарья Петрожицкая фанам.

Звезда уверяет, что могла танцевать значительно лучше, однако совершенствование на проект для нее очевидно. Актриса отметила, что выступала на паркете и боролась с усталостью ради своих поклонников.

Дарья Петрожицкая призналась, что даже после последнего эфира на "Танцах со звездами" она сможет отдохнуть только 4 часа, ведь съемки "Папика" никто не отменял. Так, уже в 6 часов утра актриса отправилась на съемочную площадку, что показала в историях.

Стоит добавить, партнер звезды Игорь Гелуненко также прокомментировал добровольное выбытие из проекта. Он поблагодарил Дарью Петрожицкую за совместную работу и отметил, что из "Танцев со звездами" они ушли красиво.