У 9 ефірі "Танців з зірками" проєкт покинула акторка Дар'я Петрожицька. Вона пішла з власної ініціативи, поскаржившись на шалену втому. Після випуску артистка звернулась до шанувальників та публічно попросила вибачення за свій вчинок.

У 9 випуску "Танців з зірками" у зону ризику потрапили Надія Мейхер і Кирило Васюк та Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Однак одній з цих пар власним місцем на шоу вирішила поступитися Дар'я Петрожицька, яка здобула найменше балів від суддів, проте її врятували глядачі. Саме в прихильників у прямому ефірі акторка попросила відпустити її, а в інстаграм-сторіс звернулась до тих, хто підтримував її впродовж усього шоу.

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На думку суддів, Дар'я Петрожицька показала найменший ріст на проєкті. Прото сама зірка пояснює це шаленою втомою, адже вдень вона знімається в другому сезоні серіалу "Папік", а вночі – репетирує у танцювальному залі з Ігорем Гелуненком. Вона зізнається, що виснаження впливає на роботу не лише на паркеті, а й на знімальному майданчику.

Я хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви мене підтримуєте, і хочу вибачитися перед вами за свій вчинок. Але я вважаю, що це правильний вчинок, адже "Папік 2" повинен бути крутим, а в мене вже закінчуються сили,

– зізналась Дар'я Петрожицька фанам.

Зірка запевняє, що могла танцювати значно краще, проте вдосконалення на проєкті для неї очевидне. Акторка наголосила, що виступала на паркеті й боролась з втомою заради своїх прихильників.

Дар'я Петрожицька зізналась, що навіть після останнього ефіру на "Танцях з зірками" вона зможе відпочити лише 4 години, адже зйомки "Папіка" ніхто не скасовував. Так, вже о 6 годині ранку акторка вирушила на знімальний майданчик, що показала в історіях.

Варто додати, партнер зірки Ігор Гелуненко також прокоментував добровільне вибуття з проєкту. Він подякував Дар'ї Петрожицькій за спільну роботу і зазначив, що з "Танців з зірками" вони пішли красиво.