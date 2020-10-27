Украинская певица, знаменитая мамочка и участница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос поделилась впечатлениями от девятого прямого эфира и призналась, что зажигательное фламенко, которое она исполнила на паркете в тот вечер, навсегда останется в ее сердце.

Санта распространила соответствующее сообщение на личной странице в Инстаграме. Она отметила, что "вечер трио" ей изрядно запомнился и поблагодарила всю команду, которая работала над созданием эффектной постановки.

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Вчерашний номер навсегда останется в моем сердце. В него было вложено много труда, энергии, эмоций, деталей! Я на один вечер перевоплотилась в Кармен. Это история женщины, которая живет сердцем, чувствует сердцем и думает сердцем,

– написала в публикации певица.

Звезда поблагодарила партнеров – Макса Леонова и Иракли Макацарию. Она отметила, что Иракли отнесся к подготовке с большой ответственностью, отдачей и страстью. Вместе они смогли создать историю, где есть любовь, ревность, страсть, сложность выбора и его неизбежность.

Также Димопулос выразила благодарность армии поклонников за поддержку, любовь, добрые и важные слова, за голосование, за сотни сообщений. Не оставила без внимания судей, которые прожили историю вместе с ней и поставить высокие оценки.

Как известно, сердцу не прикажешь... и моя Кармен хочет напомнить вам об этом,

– сказала Санта.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Максима Леонова, Санты Димопулос и Иракли Макацарии