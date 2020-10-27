Українська співачка, знаменита матуся і учасниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос поділилася враженнями від дев'ятого прямого ефіру і зізналася, що запальне фламенко, яке вона виконала на паркеті того вечора, назавжди залишиться у її серці.

Санта поширила відповідний допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що "Вечір тріо" їй неабияк запам'ятався і подякувала усій команді, яка працювала над створенням ефектної постановки.

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Вчорашній номер назавжди залишиться в моєму серці. У нього було вкладено багато праці, енергії, емоцій, деталей! Я на один вечір перевтілилася в Кармен. Це історія жінки, яка живе серцем, відчуває серцем і думає серцем,

– написала в публікації співачка.

Зірка подякувала партнерам – Максу Леонову та Іраклі Макацарії. Вона зазначила, що Іраклі поставився до підготовки з великою відповідальність, віддачею і пристрастю. Разом вони змогли створити історію, де є любов, ревнощі, пристрасть, складність вибору і його неминучість.

Також Дімопулос висловила подяку армії прихильників за підтримку, любов, добрі і важливі слова, за голосування, за сотні повідомлень. Не залишила без уваги суддів, які прожили історію разом із нею і поставити високі оцінки.

Як відомо, серцю не накажеш… І моя Кармен хоче нагадати вам про це,

– наголосила Санта.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Максима Леонова, Санти Дімопулос та Іраклі Макацарії