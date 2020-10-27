Останній випуск "Танців з зірками" відвідала українська актриса та телеведуча Ольга Сумська. Вона станцювала разом з Дар'єю Петрожицькою в плісованій пудрово-зеленій сукні.

25 жовтня відбувся дев'ятий випуск проєкту "Танці з зірками", що був приурочений "вечору тріо". Так, до пар приєднались зіркові випускники шоу минулих сезонів. До пари Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненко долучилась популярна українська акторка Ольга Сумська. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала світлини в жіночному образі, в якому вона й постала в дев'ятому ефірі.

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Ольга Сумська станцювала з парою чуттєвий модерн. А образ актриси вдало пасував до танцю. Для нього вона підібрала пудрово-зелену сукню з довгою плісованою спідницею та V-подібним декольте. Сукня була виконана в шахматному стилі. Ефектний аутфіт Ольги Сумської доповнювався золотистими босоніжками на підборах.

Також актриса зробила ідеальне рівне укладання волосся і гарний макіяж. Стилісти підкреслили знаменитості очі коричневими тінями та нафарбували губи нюдовою помадою.

Нагадаємо, що Дар'я Петрожицька цього ефіру покинула проєкт, до того ж, зробила це добровільно. Посилаючись на страшенну втому, зірка вирішила самостійно піти з шоу. Вона подякувала шанувальників за підтримку і вибачилась за свій вчинок. Втім, Дар'я вважає, що цей вчинок був правильним.



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska