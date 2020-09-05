Девушка Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски стала самой обсуждаемой девушкой последних дней. Тем не менее, Николь публикует фотографии в инстаграме, где демонстрирует безупречные образы.

27-летняя модель из Германии Николь Потуральски, которая уже девять месяцев встречается с Брэдом Питтом, не устает публиковать фото в стильных образах. Новую домашнюю фотосессию девушка опубликовала на своей инстаграм-странице.

Читайте также В желтом платье: Лилия Ребрик показала оригинальный образ с театрального представления – фото

Николь перед объективом позировала на фоне белой стены. Для стильного look она выбрала черный кроп-топ, показавший ее хрупкую талию. Модель надела серые джинсы-бойфренды и укороченный пиджак Djerf Avenue в тон. Look удачно подчеркнул голубовато-серые глаза модели.

По советам украинского дизайнера Андре Тана, бойфренды – одни из самых актуальных брюк в этом сезоне. Поэтому можно сделать вывод, что Николь настоящая модница. Модель завершила образ легким макияжем в натуральной гамме, а волосы уложила в прямую прическу.

Будь доброй к себе всегда,

– подписала фотографию Николь.

Поклонники положительно оценили новый образ Потуральски: "Это прекрасно", "Лучший аутфит", "Это настоящая красота", "Обожаю твою натуральную красоту".



Николь Потуральски в стильном образе / Instagram / @nico.potur

Напомним, что немка Николь – девушка Брэда Питта. СМИ сообщают, что они встречаются уже 9 месяцев, несмотря на то, что она замужем и имеет 7-летнего сына. Недавно Брэд прилетел вместе с Потуральски в Шато Мираваль – поместье, в котором он женился на бывшей жене Анджелине Джоли.



Николь Потуральски в стильном образе / Instagram / @nico.potur