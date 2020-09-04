Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вернулась к театральной работе. После ослабления карантина она снова выходит на сцену и радует поклонников своим талантом. Конечно, не остаются без внимания и ее наряды.

Карантин в значительной степени повлиял на культурную индустрию. Театры были закрыты, а подготовка всех спектаклей приостановлена. Длительное пребывание актеров на самоизоляции многих заставило тосковать по работе. Не стала исключением и Лилия Ребрик. Теперь, когда она вернулась к любимой работе, с радостью делится с поклонниками яркими моментами. В частности, на личной инстаграм-странице показывает свои театральные образы.

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На новом фото, которое появилось в сети, Лилия позирует вместе с коллегой, актером Алексеем Вертинским. Они оба улыбаются, ведь в отличном настроении перед началом спектакля "Ревизор".

Сценический look Лилии Ребрик

На сцену театра Лилия Ребрик выйдет в оригинальном желтом платье в пол. Ее шею украшает большой желтый бант из фатина. Волосы собраны в хвост сверху. Актриса сделала макияж с акцентом на глаза и сияющей помадой.

Лилия в который раз показала, что в любом наряде женщина может выглядеть безупречно. Она не боится экспериментировать с одеждой и часто появляется перед поклонниками не только в роскошных и стильных платьях, но и примеряет экстравагантные наряды.



Лилия Ребрик и Алексей Вертинский / Instagram / @liliia.rebrik