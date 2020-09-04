Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик повернулася до театральної роботи. Після послаблення карантину вона знову виходить на сцену та радує шанувальників своїм талантом. Звісно, що не залишаються поза увагою і її вбрання.

Карантин значною мірою вплинув на культурну індустрію. Театри були зачинені, а підготовка усіх вистав призупинена. Тривале перебування акторів на самоізоляції багатьох змусило сумувати за роботою. Не стала винятком і Лілія Ребрик. Тепер, коли вона повернулася до улюбленої роботи, з радістю ділиться з шанувальниками яскравими моментами. Зокрема, на особистій інстаграм-сторінці показує свої театральні образи.

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На новому фото, яке з'явилося в мережі, Лілія позує разом із колегою, актором Олексієм Вертинським. Вони обоє усміхаються, адже мають чудовий настрій перед початком вистави "Ревізор".

Сценічний look Лілії Ребрик

На сцену театру Лілія Ребрик вийде в оригінальній жовтій сукні в підлогу. Її шию прикрашає великий жовтий бант з фатіну. Волосся зібране у хвіст зверху. На обличчі акторка зробила макіяж із акцентом на очах та сяючою помадою на губах.

Лілія вкотре показала, що у будь-якому вбранні жінка може виглядати бездоганно. Вона не боїться експериментувати із одягом і часто з'являється перед прихильниками не лише у розкішних та стильних сукнях, а й приміряє екстравагантні вбрання.

Лілія Ребрик та Олексій Вертинський / Instagram / @liliia.rebrik