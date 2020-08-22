Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик повернулася до роботи після тривалого перебування на карантині. Спершу, вона з'явилася на екранах у ранковій програмі, потім відновили зйомки стрічок, а тепер артистка вийшли на сцену театру та порадувала глядачів своїм талантом.

Знаменитість, як завжди, оприлюднила світлини на особистій інстаграм-сторінці. Саме там зірка завжди ділиться з шанувальниками яскравими фото, розповідає про творче та особисте життя, сімейні моменти.

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Лілія Ребрик безсумнівно є однією із найвідоміших акторок в українському шоу-бізнесі. Вона постає перед глядачами телебачення та прихильниками театру у різноманітних образах, не боїться перевтілюватися у різних персонажів та експериментувати з ролями.

Перша вистава в театрі після карантину

Після тривалого карантину заклади культури все-таки відкрили і шанувальники театральної творчості вже можуть насолоджуватися виставами. Так, у профілі Лілії з'явилося декілька світлин, де вона показала свою героїню у новій виставі та позувала поруч із колегою Ірмою Вітовською.

У дописі Ребрик подякувала глядачам, які відвідали виставу, за зустріч. Вона зізналася, що дуже скучила за ними, за атмосферою, яка панує в театрі, за сценою. Проте виступ відбувся за правилами нових реалій. Зал не був заповнений, люди сиділи через одного, в масках. Все це – дотримання карантинних вимог, оскільки коронавірусна хвороба досі активно поширюється у світі.

Щиро дякуємо за емоції, за сміх, за сльози, за оплески. Початок є… Які у вас настрої? Готові ходити в театр?

– запитала Ребрик у підписників.

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