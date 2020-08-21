Українська телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий – одна з найзразковіших пар вітчизняного шоу-бізнесу. Подружжя часто демонструє ідилію в стосунках у мережі. Вони влаштували романтичний вечір та пристрасну фотосесію біля басейну.

9 років тому акторка й ведуча одружилась з партнером на паркеті шоу "Танці з зірками" Андрієм Диким. Подружжя виховує двох доньок – 7-річну Діану й 2-річну Поліну. В інстаграм-профілі зіркова матуся показала, як проводить вечори з коханим в своєму заміському сімейному гніздечку.

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Пара позувала не території будинку поблизу басейну, а романтики локації додали ліхтарики на паркані. Зважаючи на те, що обоє знаменитостей обожнюють танці, які й перетворили їх на пару в реальному житті, вони часто демонструють пристрасні па в мережі. Так, Лілія Рербик показала свою гнучкість, а коханий міцно тримав дружину у своїх обіймах.

Для романтичного вечора телезірка обрала лаконічну білу сукню вільного крою на широких бретелях з поясом, який підкреслював її талію. Вона постала босоніж без макіяжу та укладки, як і звикла перебувати вдома поза камерами. Андрій Дикий позував у світло-блакитній сорочці, джинсах і білих кросівках. Разом подружжя виглядало надзвичайно елегантно й закохано.

"Люблю", – лаконічно прокоментувала Лілія Ребрик зворушливі фото.



Лілія Ребрик в обіймах чоловіка / Фото: Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик в обіймах чоловіка / Фото: Instagram / @liliia.rebrik