Украинская телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий – одна из самых образцовых пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги часто демонстрирует идиллию в отношениях в сети. Они устроили романтический вечер и страстную фотосессию у бассейна.

9 лет назад актриса и ведущая вышла замуж за партнера на паркете шоу "Танцы со звездами" Андрея Дикого. Супруги воспитывают двух дочерей – 7-летнюю Диану и 2-летнюю Полину. В инстаграм-профиле звездная мама показала, как проводит вечера с любимым в своем загородном семейном гнездышке.

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Пара позировала не территория дома вблизи бассейна, а романтики локации добавили фонарики на заборе. Несмотря на то, что обе знаменитости обожают танцы, которые и превратили их в пару в реальной жизни, они часто демонстрируют страстные па в сети. Так, Лилия Рербик показала свою гибкость, а любимый крепко держал жену в своих объятиях.

Для романтического вечера телезвезда выбрала лаконичное белое платье свободного кроя на широких бретелях с поясом, которое подчеркивало ее талию. Она позировала босиком без макияжа и укладки, как и привыкла находиться дома вне камер. Андрей Дикий позировал в светло-голубой рубашке, джинсах и белых кроссовках. Вместе супруги выглядели очень элегантно и влюбленно.

"Люблю", – лаконично прокомментировала Лилия Ребрик трогательные фото.

Лилия Ребрик в объятиях супруга / Фото: Instagram / @ liliia.rebrik

Лилия Ребрик в объятиях супруга / Фото: Instagram / @ liliia.rebrik