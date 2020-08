Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поздравила верующих с яблочным Спасом. Именно это праздник в Украине отмечают сегодня, 19 августа. По этому случаю звезда опубликовала фото, где предстала в элегантном наряде и с яблоками в руках.

Знаменитость не прекращает щеголять стильным нарядом. Она чуть ли не ежедневно показывает поклонницам свой look of the day, которым завораживает. На личной инстаграм-странице она в очередной раз похвасталась безупречным аутфитом.

Лилия принадлежит к тем звездам шоу-бизнеса, которые активно развивают свой профиль в социальной сети инстаграм. Наибольшей популярностью пользуются сообщения, где она демонстрирует варианты безупречных образов.

По случаю Яблочного Спаса Ребрик сделала яркое фото, где держала зеленые яблоки в руках. На ее лице постоянно сияла улыбка, которая излучала только положительные эмоции.

Летний look Лилии Ребрик

В праздничный летний день телеведущая надела льняной наряд малинового цвета без рукавов. Дополнила его минималистичной подвеской. Волосы звезда уложила в идеальные локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах.

С праздником Преображения! С Яблочным Япасом! Счастья нам всем,

– написала в публикации Ребрик.