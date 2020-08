Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик привітала вірян із яблучним Спасом. Саме це свято в Україні відзначають сьогодні, 19 серпня. З цієї нагоди зірка опублікувала фото, де постала в елегантному вбранні і з яблуками в руках.

Знаменитість не припиняє хизуватися стильним вбранням. Вона ледь не щодня показує прихильницям свій look of the day, яким зачаровує. На особистій інстаграм-сторінці вона вкотре похизувалася бездоганним аутфітом.

Читайте також У сукні з декольте і квітковим вінком: Лілія Ребрик зачарувала бездоганним образом – фото

Лілія належить до тих зірок шоу-бізнесу, які активно розвивають свій профіль у соціальній мережі інстаграм. Найбільшою популярністю користуються дописи, де вона демонструє варіанти бездоганних образів.

З нагоди Яблучного Спаса Ребрик зробила яскраве фото, де тримала зелені яблука в руках. На її обличчі незмінно сяяла усмішка, що випромінювала лише позитивні емоції.

Літній look Лілії Ребрик

У святковий літній день телеведуча одягнула лляне вбрання малинового кольору без рукавів. Доповнила його мінімалістичною підвіскою. Волосся зірка вклала в ідеальні локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила легкий макіяж із коричневими тінями на повіках та нюдовим блиском на губах.

Зі святом Преображення! З Яблучним Япасом! Щастя нам всім,

– написала в публікації Ребрик.