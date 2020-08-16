Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз покорила сеть безупречным образом. Лилия очаровала красивым фото, которое сделала посреди поля.

Знаменитость опубликовала яркий кадр на личной инстаграм-странице. Она снова показала своим поклонницам пример стильного летнего наряда, который дополнила невероятно красивым аксессуаром.

Читайте также Лилия Ребрик показала яркие кадры со съемок сериала "Папаньки 3"

Летний look Лилии Ребрик

Телеведущая сделала живописное селфи посреди поля. Она надела красивое розовое платье с элегентным декольте. Такой летний образ дополнила оригинальными массивными серьгами и большим венком из полевых цветов. Аутфит получился чрезвычайно колоритным и интересным. Этот look в очередной раз подчеркнул ее красоту, женственность и нежность.

Волосы Лилия уложила в легкие локоны, макияж сделала со светлыми тенями на веках и блеском на губах.

Сообщение не осталось без внимания подписчиков знаменитости. Они уже лайкнули его почти 20 тысяч раз и написали множество комментариев с приятными словами: "Украинская медовая красавица!", "Мавка", "Какая красота!", "Вы очаровательна".