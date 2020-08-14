Украинская актриса Лилия Ребрик продолжает сниматься в 3 сезоне комедийного сериала "Папаньки". Однако в перерыве между работой она не прочь повеселиться с коллегами. В сети Лилия Ребрик показала яркие кадры с актрисой Ольгой Лукьяненко.

Две блондинки поразили своим сходством подписчиков Инстаграма. Лилия Ребрик и Ольга Лукьяненко позировали с одинаковыми прическами. Ярким акцентом стали их летние платья, которые, вероятно, зрители также увидят в новых эпизодах сериала "Папаньки 3".

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"Мы с Ольгой Лукьяненко пошли в кадр. Снимаем третий сезон сериала "Папаньки"! Обрадовались? И мы ужасно рады! Дождались. А с Олей каждая наша встреча – радость!" – написала Лилия Ребрик к фото.



Лилия Ребрик и Ольга Лукьяненко / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Кадры со съемок "Папаньки 3" / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Забавные фото с Лилией Ребрик / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Закулисье сериала "Папаньки 3" / Фото Instagram / @liliia.rebrik

Что известно о сериале "Папаньки"

Комедийный сериал создает "Дизель Шоу". Лента рассказывает о четырех друзьях, которые живут в обычной многоэтажке Киева. Все они кардинально разные и имеют свои жизненные хлопоты и курьезы, связанные с семейной жизнью. В 3 сезоне молодых пап ждут новые приключения, с которым им помогут справиться их вторые половинки.

Главные актеры и роли: