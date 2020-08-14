Українська актриса Лілія Ребрик продовжує зніматись у 3 сезоні комедійного серіалу "Папаньки". Однак у перерві між роботою вона не проти повеселитись із колегами. У мережі Лілія Ребрик показала яскраві кадри з актрисою Ольгою Лук'яненко.

Дві білявка вразили своєю схожістю підписників інстаграму. Лілія Ребрик та Ольга Лук'яненко позували з однаковими зачісками. Яскравим акцентом стали їхні літні сукні, які, ймовірно, глядачі також побачать у нових епізодах серіалу "Папаньки 3".

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"Ми з Ольгою Лук'яненко пішли в кадр. Знімаємо третій сезон серіалу "Папаньки"! Зраділи? І ми страшенно раді! Дочекалися. А з Олею кожна наша зустріч – радість!" – написала Лілія Ребрик до фото.



Лілія Ребрик і Ольга Лук'яненко / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Кадри зі зйомок "Папаньки 3" / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Кумедні фото з Лілією Ребрик / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Залаштунки серіалу "Папаньки 3" / Фото Instagram / @liliia.rebrik

Що відомо про серіал "Папаньки"

Комедійний серіал створює "Дизель Шоу". Стрічка розповідає про чотирьох друзів, які живуть у звичайній багатоповерхівці Києва. Всі вони – кардинально різні та мають свої життєві клопоти і курйози, пов'язані із сімейним життям. У 3 сезоні на молодих татусів чекатимуть нові пригоди, з яким їм допоможуть впоратись їхні другі половинки.

Головні актори і ролі: