Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вернулась к работе после длительного пребывания на карантине. Сначала она появилась на экранах в утренней программе, потом восстановили съемки лент, а теперь артистка вышли на сцену театра и порадовала зрителей своим талантом.

Знаменитость, как всегда, обнародовала фотографии на личной инстаграм-странице. Там звезда всегда делится с поклонниками яркими фото, рассказывает о творческой и личной жизни, семейных моментах.

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Лилия Ребрик несомненно является одной из самых известных актрис в украинском шоу-бизнесе. Она предстает перед зрителями телевидения и поклонниками театра в различных образах, не боится перевоплощаться в разных персонажей и экспериментировать с ролями.

Первое представление в театре после карантина

После длительного карантина учреждения культуры все-таки открыли и поклонники театрального творчества уже могут наслаждаться представлениями. Так, в профиле Лилии появилось несколько фотографий, где она показала свою героиню в новом спектакле и позировала рядом с коллегой Ирмой Витовской.

В заметке Ребрик поблагодарила зрителей, которые посетили спектакль, за встречу. Она призналась, что очень соскучилась по ним, по атмосфере, которая царит в театре, за сценой. Однако выступление состоялось по правилам новых реалий. Зал не был заполнен, люди сидели через одного, в масках. Все это – соблюдение карантинных требований, поскольку коронавирусная болезнь до сих пор активно распространяется в мире.

Спасибо за эмоции, за смех, за слезы, за аплодисменты. Начало есть... Какие у вас настроения? Готовы ходить в театр?

– спросила Ребрик у подписчиков.

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