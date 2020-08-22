Известный украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан активно готовит модниц к новому сезону. Модельер рассказал, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне и с чем их сочетать.

Андре Тан уже давно стал верным советчиком для украинских модниц, ведь на личной странице в инстаграме он активно делится фэшн-советами, которые помогут всегда выглядеть стильно. Дизайнер не забыл и о популярной вещи в гардеробе большинства женщин – джинсах. Он рассказал об актуальности и разнообразных сочетаниях этих брюк.

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Андре Тан рассказал, какие джинсы будут актуальными в этом сезоне

Джинсы скинни

Этой осенью джинсы скинни снова будут популярными. Лучше всего они подойдут для девушек со стройными ножками и узкими бердами. Что касается обуви, то их можно совместить, например, с кроссовками или ботильонами с широким голенищем.



Джинсы скини-удачный выбор в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official

Джинсы в технике пэчворк

Такие джинсы прекрасно подойдут для тех, кто любит эпатажные вещи. Лучше всего сочетать их с простой и однотонной одеждой.



Джинсы в технике пэчворк – удачный выбор этого сезона / Instagram / @andre_tan_official

Джинсы-бойфренды

Кажется, что они будут актуальными всегда. Для того, чтобы сделать образ ярче, в этом сезоне стоит надевать их с широкими подворотами. Для прогулки или романтического свидания можно совместить бойфренды с обувью на каблуке. Однако лучше всего эти джинсы дополнять балетками, кедами или кроссовками.



Джинсы-бойфренды – удачный выбор в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official

Джинсы с высокой посадкой

Стоит отказаться от джинсов с заниженной талией, поскольку они не всегда удачно подходят женщинам. Отдавайте предпочтение джинсам с высокой посадкой, которая помогает подчеркнуть талию. А если их совместить с обувью на каблуке, то будет казаться, что вы на несколько сантиметров выше.



Джинсы с высокой посадкой, удачный выбор этого сезона / Instagram / @andre_tan_official

Джинсы без декора

Когда-то были актуальными джинсы с вышивкой, стразами, потертостями, однако все это выходит из моды. Для того, чтобы вещь не была привязанной к какому-то сезону и не стала антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора.



Джинсы без декора – удачный выбор в этом сезоне / Instagram / @andre_tan_official