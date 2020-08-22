Відомий український дизайнер зі світовим ім'ям Андре Тан активно готує модниць до нового сезону. Модельєр розповів, які джинси варто одягати в цьому сезоні та з чим їх поєднувати.

Андре Тан вже давно став вірним порадником для українських модниць, адже на особистій сторінці в інстаграмі він активно ділиться фешн-порадами, які допоможуть завжди виглядати стильно. Дизайнер не забув і про популярну річ в гардеробі більшості жінок – джинси. Він розповів про актуальність і різноманітні поєднання цих штанів.

Читайте також Що носити восени: п'ять фешн-порад від Андре Тана

Андре Тан розповів, які джинси будуть актуальними у цьому сезоні

Джинси скінні

Цієї осені джинси скінні знову будуть популярними. Найкраще вони підійдуть для дівчат із стрункими ніжками та вузькими бердами. Щодо взуття, то їх можна поєднати, наприклад, із кросівками чи ботильйонами із широкою халявою.



Джинси скіні – вдалий вибір цього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Джинси в техніці печворк

Такі джинси чудово підійдуть для тих, хто любить епатажні речі. Найкраще поєднувати їх із простим та однотонним одягом.



Джинси в техніці печворк – вдалий вибір цього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Джинси-бойфренди

Здається, що вони будуть актуальними завжди. Для того, щоб зробити образ яскравішим, в цьому сезоні варто одягати їх з широкими підворотами. Для прогулянки чи романтичного побачення можна поєднати бойфренди із взуттям на підборах. Проте найкраще ці джинси доповнювати балетками, кедами чи кросівками.



Джинси-бойфренди – вдалий вибір цього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Джинси з високою посадкою

Варто відмовитися від джинсів із заниженою талією, оскільки вони не завжди вдало підходять жінкам. Надавайте перевагу джинсам із високою посадкою, яка допомагає підкреслити талію. А якщо їх поєднати з взуттям на підборах, то здаватиметься, що ви на декілька сантиметрів вищі.



Джинси з високою посадкою – вдалий вибір цього сезону / Instagram / @andre_tan_official

Джинси без декору

Колись були актуальними джинси із вишивкою, стразами, потертостями, проте все це виходить з моди. Для того, щоб річ не була прив'язаною до якогось сезону та не стала антитрендом через декілька місяців, надавайте перевагу лаконічному крою без декору.



Джинси без декору – вдалий вибір цього сезону / Instagram / @andre_tan_official