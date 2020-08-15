Український дизайнер зі світовим ім'ям вже готує модниць до осіннього сезону. Андре Тан дав п'ять порад зі стилю та назвав найголовніші тренди, які зроблять образи бездоганними.

Модельєр Андре Тан став вірним порадником для українок, публікуючи на особистій сторінці в інстаграмі стильні підбірки, які допомагали жінкам виглядати ефектно й бути в тренді впродовж всього літа. І поки модниці втілюють фешн-настанови модного експерта в життя, він вже назвав речі, які мають бути в гардеробі красунь восени.

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Андре Тан порадив образи для осені

Тренч

Дизайнер наголошує, що тренч давно став невід'ємною частиною базового гардероба й ідеально пасує як під класичний одяг, так і під вбрання у повсякденному стилі. Якщо жінки хочуть залишати його розкритим, то найкраще поєднувати тренч з джинсами. У прохолодні дні варто не лише зав'язувати пояс, а й піднімати комір.



Тренч – трендовий образ для осені / Фото Instagram / @andre_tan_official

Сукня на запах

​Цей одяг не лише виглядає дуже жіночно та не обмежує рухи, а й приховує кілька зайвих кілограмів. Завдяки унікальному крою така сукня пасуватиме жінкам з різними формами й типами фігури. Андре Тан назвав покупку такого одягу найкращою інвестицією цієї осені.



Сукня на запах – трендовий образ для осені / Фото Instagram / @andre_tan_official

Приталений жакет

Модельєр зізнався, що мода на жакети оверсайз прямого крою вже минула. Натомість слід віддавати перевагу жіночності, ніжності, романтичності. Тому приталений жакет просто незамінний для створення трендових look.



Приталений жакет – трендовий образ для осені / Фото Instagram / @andre_tan_official

Жіночний силует

Осіннього сезону 2020 тренди знову повертаються до силуету "пісочний годинник", тому одяг має бути повністю обтисним чи приталеним. Проте Андре Тан поспішив зазначити, що головне в гардеробі – комфорт, тому тим, хто обожнює пальто-ковдру або сукню на кілька розмірів більше, турбуватись не варто.



Жіночний силует – вдалий вибір для осені / Фото Instagram / @andre_tan_official

Довжина міді та максі

Експерт наголосив, що міні довжина для осіннього сезону неактуальна. Тому найкраще обирати спідниці міді чи міді, що прагне до максі.



Довжина міді чи максі – вдалий вибір для осені / Фото Instagram / @andre_tan_official