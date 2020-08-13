Український модельєр та фешн-експерт Андре Тан часто ділиться порадами з вітчизняними модницями. Він назвав чотири речі, які не втратять свою актуальність наступні чотири роки. Про найстильніший одяг дізнавайтесь у новині.

У світі моди важливо тримати руку на пульсі сучасний трендів, які змінюються кожного сезону. Дизайнер Андре Тан, який відповідає за стиль безлічі українських зірок, стежить за тенденціями й ділиться фешн-порадами з підписниками в інстаграмі.

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Літній гардером модниць вже встиг поповнитись трендовими речима, які раніше рекомендував придбати модельєр. Тепер він назвав чотири вбрання, на які не шкода витратитись зараз, аби виглядати модно наступні 4 роки.

Пальто в клітинку напівприталеного крою

​Андре Тан зізнався, що цей одяг актуальний останні 5 років. Не меншу популярність дизайнер гарантує йому й на наступне п'ятиріччя.

Сукня-футляр бежевого кольору

​Він наголосив, що така сукня пастельного кольору завжди виглядає дорого і стильно.

Біла сорочка вільного крою

Туфлі-човники тілесного кольору

Нагадаємо, що раніше Андре Тан показав 6 провальних літніх образів та порадив трендову альтернативу застарілим look. У цьому переліку опинились рвані джинси, шорти з низькою посадкою, босоніжки з камінням та ще три вбрання, яких ніяк не можуть позбутись українки.