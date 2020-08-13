Украинский модельер и фэшн-эксперт Андре Тан часто делится советами с отечественными модницами. Он назвал четыре вещи, которые не потеряют свою актуальность следующие четыре года. О стильной одежде узнавайте в новости.

В мире моды важно держать руку на пульсе современный трендов, которые меняются каждый сезон. Дизайнер Андре Тан, который отвечает за стиль множества украинских звезд, следит за тенденциями и делится фэшн-советами с подписчиками в инстаграме.

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Летний гардероб модниц уже успел пополниться трендовыми вещами, которые ранее рекомендовал приобрести модельер. Теперь он назвал четыре наряда, на которые не жалко потратиться сейчас, чтобы выглядеть модно следующие 4 года.

Пальто в клетку полуприталенного кроя

Андре Тан признался, что этот наряд актуален последние 5 лет. Не меньшую популярность дизайнер гарантирует ему и на следующее пятилетие.

Платье-футляр бежевого цвета

Он отметил, что такое платье пастельного цвета всегда выглядит дорого и стильно.

Белая рубашка свободного кроя

Туфли-лодочки телесного цвета

Напомним, что ранее Андре Тан показал 6 провальных летних образов и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look. В этом перечне оказались рваные джинсы, шорты с низкой посадкой, босоножки с камнями и три наряда, от которых никак не могут избавиться украинки.