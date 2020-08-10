Известный украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился фэшн-советами с поклонницами. На этот раз он сфокусировал внимание на категории женщин, которым уже исполнилось 30 лет. Модельер назвал список вещей, которые должны быть в гардеробе каждой.

Женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Главное – подобрать одежду, которая подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки, а также подойдет по возрасту. На личной странице Андре Тана в инстаграме появился полезный ролик, в котором он рассказал о базовом гардеробе женщин, которые уже достигли 30-летия.

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Если вы хотите всегда выглядеть эффектно и не беспокоиться об актуальности своего наряда, советуем ознакомиться со списком вещей, который обнародовал Андре Тан. В этой одежде вы сможете пойти на деловую встречу, прогулку с подругами или романтическое свидание.

Базовый гардероб для женщин после 30 лет