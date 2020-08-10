Базовый гардероб для женщин после 30 лет: Андре Тан назвал список вещей
Известный украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился фэшн-советами с поклонницами. На этот раз он сфокусировал внимание на категории женщин, которым уже исполнилось 30 лет. Модельер назвал список вещей, которые должны быть в гардеробе каждой.
Женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте. Главное – подобрать одежду, которая подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки, а также подойдет по возрасту. На личной странице Андре Тана в инстаграме появился полезный ролик, в котором он рассказал о базовом гардеробе женщин, которые уже достигли 30-летия.
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Если вы хотите всегда выглядеть эффектно и не беспокоиться об актуальности своего наряда, советуем ознакомиться со списком вещей, который обнародовал Андре Тан. В этой одежде вы сможете пойти на деловую встречу, прогулку с подругами или романтическое свидание.
Базовый гардероб для женщин после 30 лет
- Белая классическая рубашка.
Это незаменимая вещь в гардеробе каждой женщины. Ее можно по-разному комбинировать и при этом выглядеть безупречно.
- Черные балетки.
Эта обувь прекрасно подойдет для ежедневных выходов, ведь действительно очень удобная. Также она хорошо сочетается с одеждой разных стилей, поэтому является универсальной.
- Белые классические кроссовки.
Такая обувь – must have в вашем гардеробе. Только не путайте ее с кроссовками на высокой подошве. Акцентируем внимание именно на классических кроссовках.
- Вместительная сумка.
Такой аксессуар прекрасно дополнит любой образ. А также туда вы сможете поместить все необходимые вещи, которыми пользуетесь каждый день.
- Бежевые туфли-лодочки.
Эта обувь добавляет стройности и делает look более элегантным.
- Классические джинсы.
Они также добавляют стройности, а аутфит становится более женственным.