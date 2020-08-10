Відомий український дизайнер Андре Тан вкотре поділився фешн-порадами із прихильницями. Цього разу він сфокусував увагу на категорії жінок, яким вже виповнилося 30 років. Модельєр назвав список речей, що мають бути у гардеробі кожної.

Жінка може виглядати розкішно у будь-якому віці. Головне – підібрати одяг, який підкреслить переваги фігури та приховає недоліки, а також пасуватиме за віком. На особистій сторінці Андре Тана в інстаграмі з'явився корисний ролик, у якому він розповів про базовий гардероб для жінок, які вже досягнули 30-річчя.

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Якщо ви хочете завжди виглядати ефектно та не турбуватися про актуальність свого вбрання, радимо ознайомитися зі списком речей, який оприлюднив Андре Тан. У цьому одязі ви зможете піти на ділову зустріч, прогулянку з подругами або ж романтичне побачення.

Базовий гардероб для жінок після 30 років