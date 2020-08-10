Базовий гардероб для жінок після 30 років: Андре Тан назвав список речей
Відомий український дизайнер Андре Тан вкотре поділився фешн-порадами із прихильницями. Цього разу він сфокусував увагу на категорії жінок, яким вже виповнилося 30 років. Модельєр назвав список речей, що мають бути у гардеробі кожної.
Жінка може виглядати розкішно у будь-якому віці. Головне – підібрати одяг, який підкреслить переваги фігури та приховає недоліки, а також пасуватиме за віком. На особистій сторінці Андре Тана в інстаграмі з'явився корисний ролик, у якому він розповів про базовий гардероб для жінок, які вже досягнули 30-річчя.
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Якщо ви хочете завжди виглядати ефектно та не турбуватися про актуальність свого вбрання, радимо ознайомитися зі списком речей, який оприлюднив Андре Тан. У цьому одязі ви зможете піти на ділову зустріч, прогулянку з подругами або ж романтичне побачення.
Базовий гардероб для жінок після 30 років
- Біла класична сорочка.
Це незамінна річ у гардеробі кожної жінки. Її можна по-різному комбінувати і при цьому виглядати бездоганно.
- Чорні балетки.
Це взуття чудово підійде для щоденних виходів, адже справді є дуже зручним. Також воно добре поєднується із одягом різних стилів, тому є універсальним.
- Білі класичні кросівки.
Таке взуття – must have у вашому гардеробі. Тільки не плутайте його із кросівками на високій підошві. Закцентуйте увагу саме на класичних кросівках.
- Містка сумка.
Такий аксесуар чудово доповнить будь-який образ. А також туди ви зможете помістити усі необхідні речі, якими користуєтеся щодня.
- Бежеві туфлі-човники.
Це взуття додає стрункості та робить look більш елегантним.
- Класичні джинси.
Вони також додають стрункості, а аутфіт стає більш жіночним.