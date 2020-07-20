Відомий український дизайнер Андре Тан вкотре поділився корисними фешн-секретами зі своїми прихильницями. Модельєр розповів, як підкреслити свої переваги та приховати недоліки після 30 років.

Андре Тана на особистій сторінці в інстаграмі часто ділиться порадами щодо того, як виглядати стильно будь-де та будь-коли. Цього разу він назвав та показав декілька речей, на які варто звернути увагу жінкам, яким вже виповнилося 30 років.

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Модельєр зазначив, що у будь-якому віці потрібно бути впевненою у собі та досягати нових вершин. Досконалості немає меж. Жінка прекрасна завжди.

Поради від Андре Тана

Дизайнер зазначив, що після 30 років варто чітко усвідомлювати свої слабкі та сильні сторони. Необхідно забути про червоне волосся, одяг, який приховує будь-який натяк на апетитні форми та нерозуміння свого кольоротипу.



Порада Андре Тана для жінок за 30 років / Instagram / @andre_tan_official

Полюбіть сорочки! Це незамінний та універсальний елемент гардеробу. Обирайте сорочки без рюшів та мережива знизу, з прямим і трішки вільним силуетом. Також жодних рваних і декорованих – тільки суворі класичні фасони.



Біла сорочка – універсальна річ в гардеробі / Instagram / @andre_tan_official

Модні кроп-топи поєднуйте з піджаком. Не забувайте про штани із високою лінією живота. Вони додають образові не агресивну, а стриману сексуальність.



Актуальне поєднання кроптопу та піджака / Instagram / @andre_tan_official

Поповніть свій гардероб бандажними сукнями. Твердження, що щільна тканина формує ідеальний силует – міф.



Красивий образ за допомогою стильної бандажної сукні / Instagram / @andre_tan_official

Не використовуйте синтетичні тонкі тканини, які можуть невигідно підкреслити вашу фігуру. Для літнього періоду ідеально підійдуть натуральні тканини.



Для літньої пори ідеально підійдуть натуральні тканини / Instagram / @andre_tan_official