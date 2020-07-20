Як виглядати стильно після 30 років: фешн-поради від Андре Тана
Відомий український дизайнер Андре Тан вкотре поділився корисними фешн-секретами зі своїми прихильницями. Модельєр розповів, як підкреслити свої переваги та приховати недоліки після 30 років.
Андре Тана на особистій сторінці в інстаграмі часто ділиться порадами щодо того, як виглядати стильно будь-де та будь-коли. Цього разу він назвав та показав декілька речей, на які варто звернути увагу жінкам, яким вже виповнилося 30 років.
Читайте також Як приховати неідеальні ніжки: поради від Андре Тана
Модельєр зазначив, що у будь-якому віці потрібно бути впевненою у собі та досягати нових вершин. Досконалості немає меж. Жінка прекрасна завжди.
Поради від Андре Тана
- Дизайнер зазначив, що після 30 років варто чітко усвідомлювати свої слабкі та сильні сторони. Необхідно забути про червоне волосся, одяг, який приховує будь-який натяк на апетитні форми та нерозуміння свого кольоротипу.
Порада Андре Тана для жінок за 30 років / Instagram / @andre_tan_official
- Полюбіть сорочки! Це незамінний та універсальний елемент гардеробу. Обирайте сорочки без рюшів та мережива знизу, з прямим і трішки вільним силуетом. Також жодних рваних і декорованих – тільки суворі класичні фасони.
Біла сорочка – універсальна річ в гардеробі / Instagram / @andre_tan_official
- Модні кроп-топи поєднуйте з піджаком. Не забувайте про штани із високою лінією живота. Вони додають образові не агресивну, а стриману сексуальність.
Актуальне поєднання кроптопу та піджака / Instagram / @andre_tan_official
- Поповніть свій гардероб бандажними сукнями. Твердження, що щільна тканина формує ідеальний силует – міф.
Красивий образ за допомогою стильної бандажної сукні / Instagram / @andre_tan_official
- Не використовуйте синтетичні тонкі тканини, які можуть невигідно підкреслити вашу фігуру. Для літнього періоду ідеально підійдуть натуральні тканини.
Для літньої пори ідеально підійдуть натуральні тканини / Instagram / @andre_tan_official