Украинский дизайнер с мировым именем уже готовит модниц к осеннему сезону. Андре Тан дал пять советов по стилю и назвал самые главные тренды, которые сделают образы безупречными.

Модельер Андре Тан стал верным советчиком для украинок, публикуя на личной странице в инстаграме стильные подборки, которые помогали женщинам выглядеть эффектно и быть в тренде на протяжении всего лета. И пока модницы воплощают фэшн-наставления модного эксперта в жизнь, он уже назвал вещи, которые должны быть в гардеробе красавиц осенью.

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Андре Тан посоветовал образы для осени

Тренч

Дизайнер отмечает, что тренч давно стал неотъемлемой частью базового гардероба и идеально подходит как под классическую одежду, так и под наряды в повседневном стиле. Если женщины хотят оставлять его раскрытым, то лучше всего сочетать тренч с джинсами. В прохладные дни стоит не только завязывать пояс, но и поднимать воротник.



Тренч – трендовый образ для осени / Фото Instagram / @andre_tan_official

Платье на запах

​Эта одежда не только выглядит очень женственно и не ограничивает движения, но и скрывает несколько лишних килограммов. Благодаря уникальному крою такое платье подойдет женщинам с разными формами и типами фигуры. Андре Тан назвал покупку такой одежды лучшей инвестицией этой осенью.



Платье на запах – трендовый образ для осени/ Фото Instagram / @andre_tan_official

Приталенный жакет

Модельер признался, что мода на жакеты оверсайз прямого кроя уже миновала. Взамен следует отдавать предпочтение женственности, нежности, романтичности. Поэтому приталенный жакет просто незаменим для создания трендовых look.



Приталенный жакет – трендовый образ для осени/ Фото Instagram / @andre_tan_official

Женственный силуэт

В осенний сезон 2020 тренды снова возвращаются к силуэту "песочные часы", поэтому одежда должна быть полностью облегающей или приталенной. Однако Андре Тан поспешил отметить, что главное в гардеробе – комфорт, поэтому тем, кто обожает пальто-одеяло или платье на несколько размеров больше, беспокоиться не стоит.



Женственный силуэт – удачный выбор для осени / Фото Instagram / @andre_tan_official

Длина миди и макси

Эксперт подчеркнул, что мини длина для осеннего сезона неактуальна. Поэтому лучше всего выбирать юбки миди или миди, стремящиеся к макси.



Длина миди или макси – удачный выбор для осени / Фото Instagram / @andre_tan_official