Дівчина Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральські стала найбільш обговорюваною дівчиною останніх днів. Тим не менше, Ніколь публікує світлини в інстаграмі, де демонструє бездоганні образи.

27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральські, що вже дев'ять місяців зустрічається з Бредом Піттом, не втомлюється публікувати фото в стильних образах. Нову домашню фотосесію дівчина опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Ніколь перед об'єктивом позувала на тлі білої стіни. Для стильного look вона обрала чорний кроп-топ, що показав її тендітну талію. Модель вдягнула сірі джинси-бойфренди та укорочений піджак Djerf Avenue в тон. Look вдало підкреслив блакитно-сірі очі моделі.

За порадами українського дизайнера Андре Тана, бойфренди – одні з найбільш актуальних штанів в цьому сезоні. Тож можна зробити висновок, що Ніколь справжня модниця. Модель завершила образ легким макіяжем в натуральній гамі, а волосся вклала в пряму зачіску.

Будь доброю до себе завжди,

– підписала світлину Ніколь.

Шанувальники позитивно оцінили новий образ Потуральські: "Це прекрасно", "Найкращий аутфіт", "Це справжня краса", "Обожнюю твою натуральну вроду".



Ніколь Потуральські в стильному образі / Instagram / @nico.potur

Нагадаємо, що німкеня Ніколь – дівчина Бреда Пітта. ЗМІ повідомляють, що вони зустрічаються вже 9 місяців, незважаючи на те, що вона заміжня та має 7-річного сина. Нещодавно Бред вже 9 місяців, незважаючи на те, що вона заміжня та має 7-річного сина. Нещодавно Бред прилетів разом з Потуральські в Шато Міраваль – маєток, в якому він одружився з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.



Ніколь Потуральські в стильному образі / Instagram / @nico.potur