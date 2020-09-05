У піджаку та джинсах: дівчина Бреда Пітта Ніколь Потуральські показала бездоганний образ
Дівчина Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральські стала найбільш обговорюваною дівчиною останніх днів. Тим не менше, Ніколь публікує світлини в інстаграмі, де демонструє бездоганні образи.
27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральські, що вже дев'ять місяців зустрічається з Бредом Піттом, не втомлюється публікувати фото в стильних образах. Нову домашню фотосесію дівчина опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.
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Ніколь перед об'єктивом позувала на тлі білої стіни. Для стильного look вона обрала чорний кроп-топ, що показав її тендітну талію. Модель вдягнула сірі джинси-бойфренди та укорочений піджак Djerf Avenue в тон. Look вдало підкреслив блакитно-сірі очі моделі.
За порадами українського дизайнера Андре Тана, бойфренди – одні з найбільш актуальних штанів в цьому сезоні. Тож можна зробити висновок, що Ніколь справжня модниця. Модель завершила образ легким макіяжем в натуральній гамі, а волосся вклала в пряму зачіску.
Будь доброю до себе завжди,
– підписала світлину Ніколь.
Шанувальники позитивно оцінили новий образ Потуральські: "Це прекрасно", "Найкращий аутфіт", "Це справжня краса", "Обожнюю твою натуральну вроду".
Ніколь Потуральські в стильному образі / Instagram / @nico.potur
Ніколь Потуральські в стильному образі / Instagram / @nico.potur