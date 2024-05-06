Может ли крестить ребенка разведенная женщина: в церкви дали четкий ответ

Крестные родители становятся особыми людьми в жизни ребенка. Они наставляют его на правильный духовный путь, оберегают от соблазнов и грехов, помогают во всем.

В обществе говорят, что девочку не может крестить незамужняя женщина, а мальчика – неженатый мужчина. Считается, что они забирают у крестников счастье. Однако это всего лишь суеверие. А может ли быть крестной мамой разведенная женщина, расскажет LifeStyle 24.

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Может ли крестить ребенка разведенная женщина

Народные приметы утверждают, что не стоит брать за куму разведенную женщину. Дело в том, что ей не удалось сохранить свою семью, поэтому становится плохим примером для ребенка. Кроме того, такая крестная мама может привлечь беды и несчастья в жизнь крестницы или крестника, в частности, в отношения.

В Украинской греко-католической церкви отмечают, что женщина, которая разошлась со своим мужем, может быть крещеной, если такое решение было принято по важным причинам. В случае, когда она еще не развелась, а уже живет с другим, крестить малыша запрещено, ведь женщина пошла на грех.

Женщина с ребенком / Фото Canva

Кто может и не может быть крестными родителями