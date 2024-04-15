Нельзя брать за куму девочку, которой еще не исполнилось 14 лет, а за кума – парня, которому еще нет 15. Также не стоит, чтобы ребенка крестили монахи, супруги или мама и папа, передает LifeStyle 24.

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Кто не может быть крестными родителями

По народным поверьям, крестным отцом мальчика не может быть холостой мужчина, а крестной матерью девочки – незамужняя женщина. Говорят, что эти люди заберут у ребенка счастье. Однако такое мнение никак не связано с христианской верой. Это всего лишь предрассудок, который укоренился в обществе. Церковь призывает верующих не верить в приметы. Главное, чтобы духовные наставники всегда были рядом с крестником или крестницей.

Кого еще нельзя брать за кумовьев