Не можна брати за куму дівчинку, якій ще не виповнилося 14 років, а за кума – хлопця, якому ще немає 15. Також не варто, аби дитину хрестили монахи, подружжя або мама й тато, передає LifeStyle 24.

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Хто не може бути хрещеними батьками

За народними повір'ями, хрещеним батьком хлопчика не може бути неодружений чоловік, а хрещеною матір'ю дівчинки – незаміжня жінка. Кажуть, що ці люди заберуть у дитини щастя. Однак така думка ніяк не пов'язана з християнською вірою. Це всього лише забобон, який вкорінився у суспільстві. Церква закликає вірян не вірити у прикмети. Головне, щоб духовні наставники завжди були поруч з похресником або похресницею.

Кого ще не можна брати за кумів