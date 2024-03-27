Раніше вагітним навіть забороняли відвідувати служби. Їх, зокрема, берегли від поганих очей. А що думає про цей забобон церква, розповість LifeStyle 24.

Важливо Чи можна мамі бути на хрестинах дитини: відповідь священників

Чи може вагітна бути хресною мамою

У церкві наголошують, що хрещені батьки мають піклуватися про дітей, оберігати їх, прищеплювати віру в Господа, молитися разом. Тому обирати духовних наставників слід уважно, однак не довіряти народним повір'ям. До того ж майбутні батьки завжди можуть прийти до священника, аби порадитися.

Церква завжди ставилася і ставиться з повагою до жінки, тим більше вагітної, тому не бачить жодних перешкод для того, щоб вона була хресною. Єдина пересторога, яку варто взяти до уваги, – це самопочуття жінки, особливо на останніх місяцях вагітності. Адже їй може бути важко тримати малюка на руках під час Таїнства,

– кажуть у Православній церкві України.

Чи можна хрестити дитину у піст

Зараз в Україні триває Великий піст. У народі побутує думка, що у цей період не варто здійснювати обряд хрещення. Однак у церкві кажуть, що обмежень немає ні у піст, ні у свято. Крім того, у надзвичайних ситуаціях похрестити дитину може навіть простий вірянин. Наприклад, під час війни Росії проти України, оскільки у деяких регіонах ходити до храму інколи небезпечно.