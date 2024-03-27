Раньше беременным даже запрещали посещать службы. Их, в частности, берегли от дурных глаз. А что думает об этом суеверии церковь, расскажет LifeStyle 24.

Важно Можно ли маме быть на крестинах ребенка: ответ священников

Может ли беременная быть крестной мамой

В церкви отмечают, что крестные родители должны заботиться о детях, оберегать их, прививать веру в Господа, молиться вместе. Поэтому выбирать духовных наставников следует внимательно, однако не доверять народным поверьям. К тому же будущие родители всегда могут прийти к священнику, чтобы посоветоваться.

Церковь всегда относилась и относится с уважением к женщине, тем более беременной, поэтому не видит никаких препятствий для того, чтобы она была крестной. Единственное предостережение, которое стоит принять во внимание, – это самочувствие женщины, особенно на последних месяцах беременности. Ведь ей может быть трудно держать малыша на руках во время Таинства,

– говорят в Православной церкви Украины.

Можно ли крестить ребенка в пост

Сейчас в Украине продолжается Великий пост. В народе бытует мнение, что в этот период не стоит совершать обряд крещения. Однако в церкви говорят, что ограничений нет ни в пост, ни в праздник. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях покрестить ребенка может даже простой верующий. Например, во время войны России против Украины, поскольку в некоторых регионах ходить в храм иногда опасно.