После родов организм женщины "очищается", то есть происходит кровотечение. Именно с этим связано суеверие. Однако здесь стоит отметить, что храм можно посещать во время месячных, передает LifeStyle 24.

Еще одно суеверие Развеиваем миф: почему не стоит завешивать зеркала в доме, когда кто-то умирает

Может ли мама идти на крещение ребенка

Обряд крещения ребенка – особый момент для мамы и папы. Ведь после него у сына или дочери появляется связь с Богом. Кроме того, они получают еще одних людей, которые будут оберегать, – крестных родителей.

В церкви говорят, что во время этого события должны присутствовать все близкие люди и родственники. Мать может прийти на крещение ребенка, когда завершатся вводины. Это духовное очищение, которое происходит на сороковой день после родов.

Однако бывает, что родители хотят покрестить малыша быстрее. В таком случае женщина обычно стоит в притворе, то есть при входе в церковь. Двери в момент обряда открыты, поэтому она все видит и слышит. Матери не сидят дома, пока происходит особое событие для всей семьи.

Относительно крещения существует еще несколько суеверий. Например, если ребенок плачет или ведет себя беспокойно, то таким у него будет характер и судьба. А вот хорошим знаком считают теплую погоду в день обряда. Однако стоит обращать внимание на то, что это лишь мнение, которое распространено среди людей. Каждый выбирает сам, верить ли в него.