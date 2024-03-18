Однако в церкви уверяют, что это не традиция православия. Она передалась нам еще со времен, когда была распространена магия, а люди занимались гаданием. В частности, через зеркала они общались с духами, передает LifeStyle24.

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Почему не следует завешивать зеркала, когда кто-то умирает

Почтить память умершего нужно совсем другим способом. Например, стоит ходить в храм, чтобы послушать богослужение и искренне помолиться. Также необходимо посвятить больше времени добрым поступкам. Именно так мы проявим любовь и заботу к близкому человеку, которого, к сожалению, больше нет.

Подобно пожеланию "земля пухом", стакана с куском хлеба для покойного и других "народных" поминальных традиций, завешивание зеркал является обычным суеверием, который никоим образом не полезен для души ни умершего, ни того, кто таким суевериям доверяет. Ведь такие "традиции" подменяют в сознании человека православную веру суеверием, оккультным восприятием действительности,

– отмечают в Православной церкви Украины.

О покойном родственнике или друге важно не забывать. Вспоминайте все хорошие моменты, которые пережили вместе, добрые поступки, которые делал человек, положительные черты характера, которые всегда почитались среди его окружения. Молитесь за упокой души в течение дня, чтобы умерший всегда имел покой. Нужно избавляться от примет, которые глубоко укоренились в обществе.