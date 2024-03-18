Однак у церкві запевняють, що це не традиція православ'я. Вона передалася нам ще з часів, коли була поширена магія, а люди займалися ворожінням. Зокрема, через дзеркала вони спілкувалися з духами, передає LifeStyle24.

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Чому не слід завішувати дзеркала, коли хтось помирає

Вшановувати пам'ять померлого потрібно зовсім в інший спосіб. Наприклад, варто ходити до храму, аби послухати богослужіння та щиро помолитися. Також необхідно присвятити більше часу добрим вчинкам. Саме так ми проявимо любов та турботу до близької людини, якої, на жаль, більше немає.

Подібно до побажання "земля пухом", склянки зі шматком хліба для покійного та інших "народних" поминальних традицій, завішування дзеркал є звичайним забобоном, який жодним чином не корисний для душі ані померлого, ані того, хто таким забобонам довіряє. Адже такі "традиції" підміняють у свідомості людини православну віру марновірством, окультним сприйняттям дійсності,

– зазначають у Православній церкві України.

Про покійного родича або друга важливо не забувати. Згадуйте всі хороші моменти, які пережили разом, добрі вчинки, які робила людина, позитивні риси характеру, які завжди шанувалися серед її оточення. Моліться за упокій душі протягом дня, щоб померлий завжди мав спокій. Потрібно позбуватися прикмет, які глибоко вкорінилися у суспільстві.