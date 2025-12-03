Він традиційно розпочався 15 листопада та завершиться 24 грудня, на Святвечір. Чи можна святкувати весілля в Різдвяний піст – пише 24 Канал з посиланням на допис Православної Церкви України.

Чи можна святкувати весілля в Різдвяний піст – 2025?

У ПЦУ зазначають, що Пилипівка – останній багатоденний піст року. Він не є таким суворим, як Великий, і за своїм настроєм вважається радісним, оскільки символізує шлях до зустрічі з новонародженим Спасителем. Саме ці 40 днів мають налаштувати вірян на духовне оновлення до Різдва.

Водночас багатьох українців цікавить питання святкувань, зокрема весіль, у цей період. Священники ПЦУ наголошують, що справжній піст не є тимчасовою дієтою, адже тілесне утримання без духовного складника не приносить користі для душі.

Крім того, піст передбачає обмеження себе у задоволеннях. Це час для примирення та покаяння, а не для гучних гулянь. Тому традиційно у період посту віряни відмовляються від святкувань і розваг, приділяючи час молитві та духовному вдосконаленню.

Чи можна святкувати весілля в піст / Фото Freepik

До речі, ігумен Православної Церкви України раніше зазначав, що вірянам не можна вінчатися в пісні дні. Так, це стосується чотирьох постів, а саме: Великого (3 березня – 19 квітня), Петрового (16 – 28 червня), Успенського (1 – 14 серпня) і Різдвяного (15 листопада – 24 грудня).

