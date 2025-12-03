Он традиционно начался 15 ноября и завершится 24 декабря, на Святвечер. Можно ли праздновать свадьбу в Рождественский пост – пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины.

Можно ли праздновать свадьбу в Рождественский пост – 2025?

В ПЦУ отмечают, что Филипповка – последний многодневный пост года. Он не является таким строгим, как Великий, и по своему настроению считается радостным, поскольку символизирует путь к встрече с новорожденным Спасителем. Именно эти 40 дней должны настроить верующих на духовное обновление к Рождеству.

В то же время многих украинцев интересует вопрос празднований, в частности свадеб, в этот период. Священники ПЦУ отмечают, что настоящий пост не является временной диетой, ведь телесное воздержание без духовной составляющей не приносит пользы для души.

Кроме того, пост предусматривает ограничение себя в удовольствиях. Это время для примирения и покаяния, а не для громких гуляний. Поэтому традиционно в период поста верующие отказываются от празднований и развлечений, уделяя время молитве и духовному совершенствованию.

Можно ли праздновать свадьбу в пост / Фото Freepik

Кстати, игумен Православной Церкви Украины ранее отмечал, что верующим нельзя венчаться в постные дни. Так, это касается четырех постов, а именно: Великого (3 марта – 19 апреля), Петрова (16 – 28 июня), Успенского (1 – 14 августа) и Рождественского (15 ноября – 24 декабря).

